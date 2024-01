Immigrazione: la Germania riduce a 5 anni il diritto alla cittadinanza. Critico il Centrodestra

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Una nuova legge approvata in Germania sull'immigrazione che anticipa l'ottenimento a cinque anni. Ma gli anni di attesa potrebbero addirittura ridurlo a tre in caso di “risultati di integrazione speciali”, invece degli otto o sei anni attuali. I bambini nati in Germania diventeranno automaticamente cittadini se uno dei genitori risiede legalmente da cinque anni, invece che da otto. Sarà consentita la doppia nazionalità, normalmente consentita solo ai cittadini di altri paesi dell’Unione Europea, consentendo a decine di migliaia di turchi di origine tedesca di diventare elettori. In un video di benvenuto alla legge sulla cittadinanza, Scholz ha affermato che la legislazione è per coloro che hanno vissuto e lavorato in Germania per “decenni”. "Con la nuova legge sulla cittadinanza diciamo a tutti coloro che vivono e lavorano spesso in Germania da decenni, che rispettano le nostre leggi, che sono a casa qui: voi appartenete alla Germania", ha detto Scholz. Il principale blocco di opposizione di centrodestra ha criticato il progetto e ha sostenuto che avrebbe sminuito la cittadinanza tedesca. - (PRIMAPRESS)