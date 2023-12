IA e giustizia: le false sentenze generate da Google Bard nel caso dell’ex legale di Trump

(PRIMAPRESS) - USA - Allarme sentenze generate con Intelligenza Artificiale negli USA. Il caso arriva da Michael Cohen,ex avvocato di Trump che ha affermato di aver involontariamente trasmesso al suo avvocato citazioni giuridiche generate da intelligenza artificiale facendo ricerche su Google Bard ( è un chatbot basato sull'intelligenza artificiale generativa e sull'apprendimento automatico sviluppato da Google e creato sul modello LaMDA. È stato sviluppato come concorrente diretto di ChatGPT creato da OpenAI) e di non essere a conoscenza del fatto che il servizio potesse generare casi inesistenti. Cohen ha fatto questa ammissione in una deposizione al tribunale federale di Manhattan, dopo che un giudice, aveva chiesto di spiegare come fossero state citate sentenze inesistenti in una istanza presentata a favore di Cohen. - (PRIMAPRESS)