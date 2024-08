Harris: “Ecco la mia politica alla Casa Bianca”. Il programma di Kamala raccontato alla Cnn

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il programma politico di Kamala Harris in caso di vittoria alle prossime presidenziali USA raccontato in una lunga intervista alla Tv Cnn. "Sarà l'ora di voltare pagina" "Nel mio primo giorno alla Casa Bianca le priorità saranno sostenere e rafforzare la classe media, sviluppare un'economia delle opportunità, investire nel business,nella catena di approvvigionamento, nelle famiglie". Così la Harris alla Cnn. Sarò "incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele", ma "dobbiamo raggiungere un accordo". Poi l'accusa a Trump di aver bloccato un accordo bipartisan per rafforzare la sicurezza al confine: occorre "applicare le leggi sulle persone che attraversano illegalmente la nostra frontiera". - (PRIMAPRESS)