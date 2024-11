Germania: ecco i perché del licenziamento del ministro delle Finanze, Chistian Linder (FDP)

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La tensione era nell'aria da settimane perchè i conti della Germania non tornano e il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze Christian Linder (FDP). Lo strappo è avvenuto al termine di una giornata di altissima tensione. «Lindner non voleva servire il bene comune ma la sua clientela e il suo partito», ha detto Scholz in conferenza stampa in serata. La decisione, ha aggiunto, è stata presa per «evitare danni al nostro paese». «Troppe volte Lindner ha tradito la mia fiducia», ha affermato, mentre «dopo le elezioni americane abbiamo bisogno di dimostrare di essere affidabili». Scholz intende chiedere la fiducia in Parlamento a metà gennaio. «Parlerò con il leader della Cdu Merz - ha aggiunto - L’economia non può aspettare le elezioni». Il voto anticipato a marzo al momento appare l’opzione più probabile. - (PRIMAPRESS)