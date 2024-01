Germania: 6 giorni di sciopero dei ferrovieri per l’aumento salariale. Gravi ripercussioni per le merci

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Dichiarati 6 giorni di sciopero dei treni in Germania prefigurando gravi ripercussioni sul resto d'Europa. Dalle 18 di ieri i treni merci e dalle due della notte scorsa i treni passeggeri sono in sciopero per la protesta più lunga che sta colpendo le Ferrovie tedesche. E' la quarta agitazione in due mesi dei macchinisti che chiedono una riduzione di orario di lavoro e l'aumento di stipendio. Lo stop durerà sei giorni, fino a lunedì. La portavoce delle Ferrovie ha segnalato che lo sciopero sta avendo ripercussioni anche sul traffico merci europeo. - (PRIMAPRESS)