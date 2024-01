GB, sciopero medici ospedalieri di 6 giorni per aumenti salariali. Braccia incrociate anche in Irlanda e Galles

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Al via in Inghilterra lo sciopero dei medici ospedalieri con una durata di sei giorni che rappresenterà il più lungo mai fatto nei 70 anni di storia dell'Nhs, la Sanità pubblica. Potrebbe coinvolgere fino a metà del personale operativo. La protesta riguarda gli aumenti salariali, che secondo i sindacati non sono distribuiti in modo uniforme tra i vari livelli professionali dei medici. Verso lo sciopero anche Nord Irlanda e Galles mentre i medici scozzesi hanno firmato un accordo. "Potrebbe essere uno degli inizi d'anno più difficili", stima il direttore medico nazionale Powis. - (PRIMAPRESS)