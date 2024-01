Gaza, i reporter uccisi il 7 gennaio “erano terroristi”. Così la versione dell’intelligence israeliana

(PRIMAPRESS) - GAZA - Hamza al-Dahdouh e Mustafa Thuria, i due giornalisti uccisi durante un raid israeliano vicino Rafah, nel sud della Striscia lo scorso 7 gennaio, "erano entrambi membri di organizzazioni terroristiche di Gaza attivamente impegnate contro le truppe israeliane". Lo ha fatto sapere il portavoce militare in base ad informazioni di intelligence. "Prima dell'attacco - ha spiegato la fonte - i due hanno azionato droni con una imminente minaccia per i soldati". Una versione difficile da stabilire considerato che in questo conflitto come in altri, gli inviati di guerra fanno uso di droni per catturare immagini che possano raccontare quanto sta accadendo sugli scenari di guerra. - (PRIMAPRESS)