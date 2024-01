Gaza, Borrell (UE): “La soluzione non è uccidere tutti. Si deve parlare della soluzione a due Stati”

(PRIMAPRESS) - GAZA - La soluzione non è uccidere tutti a Gaza. "D'ora in poi si deve parlare di soluzione a due Stati. So che Israele non è d'accordo. Quindi dobbiamo discutere". Così il rappresentante Ue agli Esteri Borrell. "Qual è la loro soluzione? Cacciare la gente da Gaza? Ucciderli tutti? Israele sta suscitando odio per generazioni", ha aggiunto. "Non si può costruire la pace solo con mezzi militari.Non è il modo di condurre un'operazione militare. Lo dico nel rispetto delle vittime del 7 ottobre. Ma a Gaza non potrebbe essere peggio di così: quando troppo è troppo?", chiede Borrell in vista oggi del Consiglio dei Ministri a Bruxelles. - (PRIMAPRESS)