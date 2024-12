G7: la presidenza lascia l’Europa con le consegne dall’Italia al Canada. Il colloquio Meloni-Trudeau

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 31 dicembre prossimo termina il periodo di presidenza italiana del G7 che aveva ereditato dal Giappone ed ora lascia l'Europa per andare in Canada. Con il passaggio di consegne tra il premier italiano Giorgia Meloni e quello canadese Justin Trudeau si apre un nuovo ciclo che probabilmente vedrà spostare l'attenzione sulla questione MediOriente e i temi dazi con l'arrivo di Trump in America ma i temi dell'energia e cambiamenti climatici.

il Presidente del Consiglio Meloni, in una conversazione telefonica con Trudeau ha valorizzato i principali risultati conseguiti dalla Presidenza italiana e condiviso l’importanza, in vista della definizione dell’agenda del prossimo Vertice G7, di assicurare piena continuità anche sui temi dell’Africa e del Mediterraneo, oltre a quelli al centro dell’agenda della Presidenza canadese illustrati dal Premier Trudeau”. - (PRIMAPRESS)