G7: il primo incontro bilaterale del semestre italiano per Meloni con il presidente turco Erdogan

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - È stata la prima missione all'estero di Giorgia Meloni a capo del semestre italiano del G7, quella in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyeb Erdogan. Solo 2 ore di colloquio ma intenso spaziando su temi come la guerra a Gaza e quella russa in Ucraina In primo piano anche il rafforzamento della cooperazione migratoria che lo scorso anno ha portato ad una riduzione del 56% dei flussi irregolari lungo il corridoio Italia-Turchia. Poi un focus sulla Libia e sul futuro del continente africano, anche in vista del prossimo vertice Italia-Africa di Roma. - (PRIMAPRESS)