G7/G20: la premier Meloni nomina la diplomatica Elisabetta Belloni come sherpa dei prossimi vertici. Ecco il suo ruolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ambasciatrice Elisabetta Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio, rimanendo nell'attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi. Belloni prende il posto di Luca Ferrari, che guiderà l'ambasciata italiana in Israele. La premier Meloni ha spiegato la nomina di Belloni per la sua "enorme esperienza". Ma qual è il compito di uno sherpa? È l'azione di un diplomatico che rappresenta il capo di un Governo che prepara un vertice internazionale, come quelli del G7 e del G20, e negozia la dichiarazione finale dei leader. - (PRIMAPRESS)