G20 Rio: domani l’inizio del summit a presidenza brasiliana per un “pianeta sostenibile”

RIO DA JANEIRO - I leader del G20 si incontreranno per un summit di due giorni ospitato dalla presidenza brasiliana del G20 a Rio de Janeiro.

Sotto il motto "Costruire un mondo giusto e un pianeta sostenibile", i leader del G20 prenderanno parte a tre sessioni sulle tre principali priorità della presidenza brasiliana, che sono: inclusione sociale e lotta contro la fame e la povertà, riforma delle istituzioni di governance globale, sviluppo sostenibile e transizione energetica

I leader dovrebbero adottare una dichiarazione alla fine del summit.

Ieri là premier italiana Giorgia Meloni era volata alla volta di Rio ma con uno scalo a Capo Verde dove è stata accolta dal ministro del Turismo e dei Trasporti di Capo Verde, Carlos Santos, con cui ha avuto un colloquio nel corso del quale ha discusso di temi di comune interesse, a cominciare dal possibile contributo della comunità italiana al turismo dell’arcipelago, dove risiedono circa 700 connazionali.

"Faremo un grande G20 nella città meravigliosa". Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, già arrivato a Rio De Janeiro, cerca di lasciarsi alle spalle l'attacco a Piazza dei Tre poteri di mercoledì scorso e guarda con fiducia al summit che prenderà il via da lunedì 18, tra imponenti misure di sicurezza rese ancor più stringenti dopo l'attentato di Brasilia. Al vertice, l'ultimo per Joe Biden da Presidente degli States e con l'ombra di Donald Trump che già incombe, parteciperanno i leader dei paesi membri del G20 -la premier Giorgia Meloni dovrebbe arrivare nella notte- insieme ai rappresentanti dell'Unione africana e dell'Unione europea. Tradotto in numeri, nella città carioca la 'due giorni' di summit vedrà al Museo d'Arte Moderna i leader che rappresentano l'85% del Pil mondiale e il 75% del commercio planetario.