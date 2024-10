Funerali Nasrallah: il sermone di Khamenei con il fucile accanto e migliaia di fedeli per l’ultimo saluto

(PRIMAPRESS) - TEHERAN - Migliaia di persone si sono radunate questa mattina all'esterno e all'interno del moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran, dove si prevede che l'ayatollah Khamenei guiderà, per la prima volta in 5 anni, i sermoni durante le preghiere del venerdì. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr. La preghiera seguirà "una cerimonia di commemorazione" per Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, assassinato in un raid israeliano su Beirut venerdì scorso.

Una fonte vicina a Hezbollah ha dichiarato all'Afp che il leader ucciso, Hassan Nasrallah, è stato sepolto "provvisoriamente" in un luogo segreto.

La Guida Suprema Khamenei ha dedicato il suo sermone durante la preghiera del venerdì a Teheran con un fucile al suo fianco. L'attacco missilistico contro Israele è "legale e legittimo", afferma l'ayatollah. - (PRIMAPRESS)