Ergastolo mamma Saman: prima notte nel carcere di Rebibbia a Roma dopo l’estradizione dal Pakistan

ROMA - Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per la 51enne pakistana Nadia Shaeen, madre omicida della figlia Saman Abbas. Arrivata poco dopo le 14 nello scalo romano di Ciampino, la donna è stata subito trasferita in carcerene. Arrestata il 31 maggio in Pakistan Shaeen dovrà scontare l'ergastolo. Ma ad ospitarla sarà un carcere di Reggio Emilia. La donna era latitante dal 2021. Un anno fa è stato consegnato all'Italia il marito, anche lui condannato all'ergastolo.