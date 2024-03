Elezioni Russia: già aperti i seggi di Kamchatka e Chukotka. Putin invoca il patriottismo

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia va al voto con la riconferma certa di Vladimir Putin dopo oltre venti anni al comando del paese. Aperti i primi seggi per votare alle elezioni presidenziali in Russia: iniziando da quelli in Kamchatka e Chukotka, le regioni più orientali del Paese. Si potrà votare fino a domenica 17 marzo. Le previsioni indicano che i tre giorni di voto porteranno, dunque, alla rielezione di Vladimir Putin per un quinto mandato ma sarà interessante vedere se ci sarà un plebiscito o se si noterà qualche crepa nel consenso. Il presidente russo ha invitato i cittadini a mostare il proprio "patriottismo" andando a votare. La vedova di Navalny e gli attivisti dissidenti metteranno in atto un voto di contestazione anche contro l'assenza di pluralismo delle candidature per il silenziamento dell'opposizione. - (PRIMAPRESS)