Elezioni India: il primo ministro Modi giura per il suo terzo mandato ma non ha la maggioranza

(PRIMAPRESS) - INDIA - Nerendra Modi sarà ancora premier dell' India ma con una coalizione di Governo. Il suo giuramento è stato Introdotto da una banda di ottonI, alla presenza delle guardie d'onore schierate sui gradini del palazzo presidenziale Rashtrapati Bhavan. il primo ministro indiano Modi si appresta al suo terzo mandato restando al potere dal 2014. Ma per la prima volta in 10 anni il suo partito, Bharatiya Janata Party, non ha conquistato la maggioranza assoluta e Modi è costretto a dipendere dai voti dell'Alleanza nazionale democratica, formata da 15 partiti, per continuare a governare. Finora ha governato da solo. - (PRIMAPRESS)