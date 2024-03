Elezioni europee: dal congresso di Bucarest, il Ppe ricandida Ursula von der Leyen ma non c’è il plebiscito

(PRIMAPRESS) - BUCAREST - Il Partito popolare europeo candida Ursula von der Leyen per il secondo mandato alla guida della Commissione europea. Una candidatura, tuttavia, che non raccoglie il plebiscito. Cinque anni alla guida, uscendo indenne da tre crisi epocali e ottenendo di essere l'unica candidata ma il Congresso Ppe a Bucarest: si è espresso con 400 voti favorevoli e 89 voti contrari che non sono pochi. "Saremo noi a decidere chi entra in Europa e non i trafficanti", ha tuonato von der Leyen riferendosi al traffico di migranti ma che detto a fine mandato con scarsi risultati ha provocato il dissenso all'interno del Ppe. Sì anche al commissario alla Difesa, da nominare nel prossimo mandato. E ribadisce: "Il Ppe sarà sempre dalla parte dei nostri agricoltori". Ma anche qui si è dovuti arrivare alla grande protesta dei trattori per vedere qualche risultato. Poi, dice ancora von der Leyen:"Europa con Kiev finché necessario". - (PRIMAPRESS)