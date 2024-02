Diritto aborto in Francia: si del Senato per l’ingresso in Costituzione. Il 4 marzo voto del Congresso

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - I Transalpini vicini al diritto all'interruzione di gravidanza. Il Senato francese ha adottato, con 267 voti favorevoli e 50 contrari, il disegno di legge volto per includere nella Costituzione il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. Approvato negli stessi termini di quanto avvenuto in Assemblea, dunque senza modificare la formulazione del governo. Il testo è stato votato da tutta la sinistra, ma anche da parte di alcuni esponenti della destra e del centro. Non vi sarà un nuovo esame prima della riunione delle Camere in Congresso il 4 marzo convocate da Macron. - (PRIMAPRESS)