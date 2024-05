Diritti donne Usa: Melinda Gates, ex moglie di Bill donerà un miliardo di dollari ad organizzazioni per parità di genere

(PRIMAPRESS) - USA - Melinda French Gates, l'ex-moglie del cofondatore di Microsoft Bill Gates, ha annunciato che donerà un miliardo di dollari a persone e organizzazioni che lavorano per la causa delle donne. L'annuncio arriva in un momento in cui attivisti ed esponenti della sinistra negli Usa denunciano un arretramento dei diritti delle donne nel paese, in particolare a causa del crescente numero di Stati che vietano l'aborto.Si dedicherà a questa nuova missione il 7 giugno,una volta lasciata la Foundation costituita con l'ex marito 25 anni fa. - (PRIMAPRESS)