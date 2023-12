Difesa: la Moldavia pronta ad installare un radar di nuova generazione per il monitoraggio dello spazio aereo

(PRIMAPRESS) - MOLDAVIA - La Moldavia installerà a breve un sistema radar per monitorare il suo spazio aereo. Un'operazione che si è resa necessaria, come spiegano funzionari del governo moldavo, per provare ad impedire le ripetute violazioni del suo spazio aereo da parte di missili russi diretti verso l'Ucraina. A settembre Chisinau aveva annunciato l'intenzione di acquistare il radar Ground Master 200 (GM 200) prodotto dall'azienda francese di difesa Thales. Il radar, che può monitorare aerei fino a 250 chilometri di distanza, può anche essere integrato in un sistema di difesa aerea. Il ministro della Difesa ed ex militare, Anatolie Nosatii, ha descritto il radar come uno strumento vitale per rafforzare le capacità di difesa aerea del Paese.

"Gli ultimi incidenti in cui è stato violato lo spazio aereo del nostro Paese hanno riportato all'attenzione delle autorità l'urgente necessità di consolidare le capacità di difesa della Moldavia", ha dichiarato. Il prezzo pagato per il radar non è stato reso noto. L'esercito dell'ex repubblica sovietica, che conta 2,6 milioni di abitanti, è dotato spesso di attrezzature per lo più vetuste, risalenti all'era sovietica, e il nuovo equipaggiamento rappresenta un importante passo in avanti. - (PRIMAPRESS)