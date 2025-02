Dazi Ue, von der Leyen: "Pronti a soluzioni con gli Usa ma tutelando i nostri interessi"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo l'incontro informale di ieri dei leader UE che doveva essere solo su un confronto a tema "Difesa", l'occasione di poter scambiare opinioni sulla questione dazi promessa da Trump anche per l'europa non poteva essere sprecata. "E' prioritario lavorare con gli Usa su molti settori in cui i nostri convergono. Pronti a soluzioni dove possibile. Saremo aperti e pragmatici ma tuteleremo nostri interessi".Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Con la Cina "dobbiamo riequilibrare i rapporti e garantire che le nostre relazioni commerciali e d'investimento abbiano un senso per l'Europa. Potremo trovare accordi",prosegue von der Leyen Sul conflitto in Ucraina "è il momento di esercitare massima pressione su Mosca.E' in gioco il destino dell'Europa" - (PRIMAPRESS)