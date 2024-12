Corea del Sud: il presidente Yoon Suk Yeol revoca la legge marziale che lui stesso aveva introdotto

(PRIMAPRESS) - COREA DEL SUD - Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha annunciato che la legge marziale, da lui stesso decretata, verrà revocata. Il decreto era stato respinto all'unanimità dal Parlamento riunito in una seduta di emergenza. Yoon ha detto che il suo governo ha ritirato i militari dispiegati e che revocherà formalmente la legge marziale dopo una riunione di gabinetto. In un discorso tv, il presidente aveva giustificato il provvedimento "per proteggere il Paese dalle forze comuniste". - (PRIMAPRESS)