Corea del Nord: la visita del presidente russo a Kim Yong Un. Putin: "Combattiamo l'imperialismo Usa"

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - Vladimir Putin è stato accolto dal leader nordcoreano Kim Jong Un al suo arrivo all'aeroporto di Pyongyang per la visita di Stato in Corea del Nord. La delegazione di Putin comprende il Ministro della Difesa Andrei Belousov, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e i responsabili dell'agenzia spaziale russa. L'ultima visita di Putin nella capitale nordcoreana risale al luglio 2000, all'inizio del suo mandato presidenziale. Il Paese era all'epoca guidato da Kim Jong Il, morto nel 2011 e succeduto dal figlio Kim Jong Un. Si prevede che i due leader sfruttino questo viaggio per evidenziare i legami sempre più stretti tra Russia e Corea del Nord. Il consigliere politico di Putin, Yuri Ushakov, ha anche segnalato che i due Paesi potrebbero firmare una partnership di sicurezza.

Putin :"Combattiamo imperialismo Usa" Stiamo combattendo "contro decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti e dei suoi satelliti contro la Russia". Lo ha detto il presidente russo Putin incontrando il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang "Apprezziamo il vostro sostegno sistematico alla politica russa, anche sulla questione ucraina", ha aggiunto Putin, il quale ha invitato Kim a visitare Mosca esprimendo l'auspicio che il pros- simo vertice russo-nordcoreano possa svolgersi nella capitale russa. - (PRIMAPRESS)