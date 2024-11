Cop29: oggi a Baku la conferenza sul clima con l’ipotesi uscita USA dall’accordo di Parigi

(PRIMAPRESS) - BAKU (AZERBAIGIAN) - Avvio oggi a Baku, in Azerbaigian,della Cop29 sul clima. Ma sulla Conferenza incombe l'ombra del ciclone Trump, che intende far uscire gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi. E secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il 47º presidente USA firmerà l'ordine esecutivo in tal senso già nel suo primo giorno in carica. Finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo, adattamento, bilancio globale delle emissioni e fondi "Loss and damage",i temi al centro della Cop.Presenti leader e delegazioni di tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)