Cop28: I leader globali al padiglione degli Emirati Arabi Uniti per discutere di partenariati per sistemi alimentari sostenibili

DUBAI - Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti alla COP28 ha ospitato un convegno sul "Riconoscimento del potere delle piattaforme di partenariato per realizzare l'agenda dei sistemi alimentari e dell'agricoltura della COP28" con SE Mariam bint Mohammed Almheiri, Ministro dei cambiamenti climatici e dell'ambiente degli Emirati Arabi Uniti e Commissario generale dei padiglioni degli Emirati Arabi Uniti alla COP28, Bill Gates e diversi leader globali e importanti stakeholder. La sessione del pannello lampo in tre parti ha sottolineato l'importanza delle collaborazioni strategiche, in linea con l'attuazione della Dichiarazione degli Emirati sull'agricoltura sostenibile, i sistemi alimentari resilienti e l'azione per il clima, nonché con la più ampia Agenda sui sistemi alimentari e l'agricoltura COP28.

Moderato da Kristofer Hamel, capo del COP28 Food Systems Team, il dialogo ha presentato tre piattaforme di partenariato chiave del Gruppo consultivo sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR), AIM for Climate and Food Systems Technical Collaborative, ciascuna delle quali svolge un ruolo cruciale nel far avanzare la obiettivi sostenibili della COP28.

PANNELLO UNO: CGIAR

In seguito al lancio della nuova campagna Investment Case della più grande rete mondiale di ricerca agricola finanziata con fondi pubblici, la tavola rotonda ha rafforzato la necessità di investimenti innovativi per affrontare le sfide climatiche, compreso il sostegno a un’agenda di ricerca incentrata sugli agricoltori e sul clima; e sfruttare l’innovazione con le iniziative di Global Stocktake pre-2030.

Il dottor Ismahane Elouafi, direttore generale esecutivo del CGIAR, ha sottolineato la necessità di continuare a investire nella scienza come via da seguire per risolvere il cambiamento climatico. Ha inoltre sottolineato la necessità di convocare la comunità scientifica, sfruttare il potere delle tecnologie per fornire al meglio ai piccoli agricoltori gli strumenti, i dati e le innovazioni per migliorare sia i loro raccolti che i loro mezzi di sussistenza.



Durante la discussione, l'On. Andrew Mitchell ha affermato l'impegno del Regno Unito nella ricerca e sviluppo nel settore agricolo globale, allineandosi al continuo sostegno al CGIAR, mentre il dottor Carey Fowler, inviato speciale degli Stati Uniti per la sicurezza alimentare globale, ha sostenuto un'azione ambiziosa, confermando che gli Stati Uniti rispettano l'impegno di 215 milioni di dollari nei confronti del CGIAR, come oltre ad annunciare un ulteriore accantonamento di 100 milioni di dollari nei prossimi due anni. Sua Altezza Reale il Principe di Borbone de Parme, inviato per il clima dei Paesi Bassi, ha annunciato un contributo sostanziale di 110 milioni di dollari nei prossimi due anni, più altri 150 milioni di dollari al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), con Bill Gates, co-presidente del Fondo Fondazione Bill & Melinda Gates, elogiando le innovazioni di sviluppo del CGIAR, e il ministro norvegese per lo sviluppo internazionale e il ministro della cooperazione nordica Anne Bethe Tvinnere, sottolineando l'urgente necessità di una rivoluzione agricola e riconoscendo i contributi di grande impatto degli Emirati Arabi Uniti.



PANNELLO DUE: Obiettivo per il clima

AIM for Climate, lanciato alla COP26, ha presentato il meccanismo di innovazione agricola su scala (AIM4sCale) e il suo ruolo nel promuovere innovazioni per mitigare il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e le sfide agricole.



Il professor Michael Kremer, direttore del Development Innovation Lab presso l'Università di Chicago e presidente della Commissione per l'innovazione per il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e l'agricoltura, ha discusso il ruolo di AIM4sCale nella trasformazione dell'innovazione dei sistemi alimentari. George Richards, Direttore della Comunità Jameel, ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per aver sostenuto l'Osservatorio Jameel-CREWSnet; una rete di sistemi di allarme rapido resilienti al clima, con il dottor Andy Jarvis, direttore del Bezos Earth Fund, che delinea l'attenzione del Bezos Earth Fund sulla sostenibilità e sulle proteine ​​alternative, oltre a riconfermare un investimento significativo di 57 milioni di dollari in sovvenzioni legate al cibo per affrontare il problema L’impatto del sistema alimentare sul clima e sulla natura.

PANNELLO TRE: Cooperazione tecnica collaborativa sui sistemi alimentari

Il terzo panel si è concentrato sulla cooperazione tecnica nella fornitura degli elementi chiave delineati nella Dichiarazione degli Emirati, per garantire che i firmatari abbiano accesso alle risorse tecniche necessarie per rafforzare la resilienza alimentare.



La dottoressa Agnes Kalibata, presidente dell'Alleanza per una rivoluzione verde in Africa (AGRA), si è congratulata con i leader globali e ha promesso il continuo sostegno dell'AGRA concentrandosi sul rafforzamento delle capacità dei paesi e sullo sblocco dell'impegno dei giovani e delle opportunità di lavoro. Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico, ha elogiato l'iniziativa di collaborazione, sottolineando l'importanza delle azioni dei paesi locali per supportare i piccoli agricoltori nel raggiungimento di un'agricoltura resiliente, nella protezione della biodiversità e nella promozione di partenariati pubblico-privato, con Alvario Lario, presidente del Fondo internazionale dello sviluppo agricolo (IFAD) si è basato sull'importanza fondamentale della sicurezza alimentare, esprimendo l'impegno dell'organizzazione nel rimuovere l'insicurezza dal sistema alimentare e delineando piani di collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti durante la prossima presidenza italiana del G7.