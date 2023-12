Consumo droga: il governo colombiano consentirà piccole dosi e abolirà la multa di 50 dollari

(PRIMAPRESS) - COLOMBIA - Cambio di strategia per il governo colombiano che consentirà di fumare piccole quantità di droga. Il governo colombiano eliminerà le multe di 50 dollari per il consumo di piccole quantità, in linea con un cambiamento di focus nel contrasto agli stupefacenti nel paese che è il maggior produttore di cocaina al mondo. Un decreto governativo pubblicato dai media locali annuncia l'abrogazione delle sanzioni contro il possesso di "sostanze stupefacenti o psicotrope" destinate all'uso personale e non alla vendita. - (PRIMAPRESS)