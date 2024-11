Consiglio Affari Esteri: 18 novembre confronto ministri su Ucraina, Georgia, MediOriente e nuova alleanza transatlantica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Affari esteri si terrà il prossimo 18 novembre e inizierà alle 9.30 a Bruxelles. Sarà presieduto dall'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Sul tavolo ci saranno inevitabilmente l'aggressione russa contro l'Ucraina ed è previsto un collegamento con il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina Andrii Sybiha, tramite videoconferenza. L'amministrazione Biden è riuscita ad inviare un ultimo finanziamento a Kiev per la ricostruzione ma il passaggio di consegne al nuovo presidente USA, Donald Trump, potrebbe portare ad una una chiusura degli aiuti per spingere, invece, su un accordo magari cedendo qualche territorio ucraino.

All'ordine del giorno del Consiglio c'è poi la questione Georgia alla luce delle elezioni parlamentari tenutesi il 26 ottobre che hanno riconfermato al potere il partito filorusso

E anche le elezioni americane con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, impongono una riflessione sulle relazioni transatlantiche dell'Europa. Infine c'è il nodo MediOriente che non riesce ad essere sciolto nononostante le pressioni da più parti su Netanyhau per una tregua e una mediazione tra le parti. - (PRIMAPRESS)