Conflitto Ucraina: la Lettonia favorevole a nessuna restrizione d’armi per il governo di Kijev

(PRIMAPRESS) - LETTONIA - La Lettonia concorda pienamente con il Segretario Generale della Nato sul fat- to che il diritto dell'Ucraina all'autodifesa includa il diritto di attaccare oggetti militari legittimi in Russia "Sosteniamo il Segretario Generale Stoltenberg per l'assenza di restrizioni sulle armi fornite all'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Riga, Braze, scrivendo su un social, sul web. Le sue parole sono poi state rilanciate dal portavoce della Nato, Dakhlallah. - (PRIMAPRESS)