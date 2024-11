Conflitto Russia-Ucraina: telefonata tra Scholz e Putin, il risentimento di Zelensky e attesa per le posizioni di Trump

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La crisi economica della Germania, la consapevolezza di un conflitto tra Russia ed Ucraina che non potrà essere finanziato all'infinito e scenari geopolitici profonamente cambiati hanno spinto, probabilmente, il cancelliere tedesco Scholz a telefonare, dopo circa due anni, al presidente russo Putin.

Telefonata, secondo fonti di Berlino, che sarebbe durata un'ora. Scholz avrebbe chiesto a Putin di ritirare ltruppe dall' Ucraina per negoziare la pace con Kiev.

Critica la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky "Questa telefonata avrà solo l'effetto di ridurre l'isolamento del presidente russo e in ultima analisi a fare proseguire la guerra in Ucraina".

È da Mosca, confermando forse i timori di Zelensky arriva anche la notizia di una attesa su possibili proposte di Trump per una soluzione in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov commenta: "Ma non sappiamo cosa esattamente proporrà" Trump, ha aggiunto Lavrov ricordando che "la posizione russa è stata già chiaramente affermata dal presidente Putin". E non è escluso che la proposta di Trump possa andare nella direzione di cedere qualche pezzetto di Ucraina già conquistata per mettere fine alla guerra.