Conflitto Israele-Hamas: il New York Times rivela: “I servizi israeliani sapevano dell’attacco del 7 ottobre”

(PRIMAPRESS) - NEW York - Un conflitto che si poteva evitare quello tra Israele ed Hamas risparmiando molte vittime. Ad aprire questa ipotesi è il New York Times secondo cui dirigenti israeliani entrarono in possesso del piano di Hamas per l'attacco del 7 ottobre oltre un anno prima della sua realizzazione. Tuttavia, i dirigenti dell'esercito e dell'intelligence lo considerarono ambizioso e troppo diffi- cile da realizzare. Il quotidiano si basa su un documento, circa 40 pagine,chiamato dalle autorità israeliane "Muro di Gerico", che delineava precisamente l'operazione di Hamas, che ha causato la morte di oltre 12 mila persone e l'attuale situazione di crisi. - (PRIMAPRESS)