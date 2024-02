Conferenza Monaco: oggi l’intervento di Kamala Harris per ribadire la leadership sulla sicurezza nel mondo

(PRIMAPRESS) - MONACO - La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove rassicura gli alleati statunitensi sul fatto che gli Stati Uniti possono ancora fare affidamento. "È nell'interesse fondamentale del popolo americano che gli Stati Uniti svolgano il nostro ruolo di leadership globale di lunga data", ha affermato venerdì a Monaco.

All'inizio del suo breve discorso di venerdì, Harris ha annunciato la notizia della morte del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny, definendola "un ulteriore segno della brutalità [del presidente russo Vladimr] Putin".

Il viaggio di Harris all'incontro annuale sulla sicurezza avviene mentre c'è qualche dubbio sul ruolo di leadership dell'America nel mondo mentre gli Stati Uniti affrontano le elezioni e un candidato, l'ex presidente Donald Trump, ha indicato che incoraggerebbe la Russia ad attaccare i membri della NATO che erano inadempienti rispetto alle tasse NATO.

Il viaggio avviene anche nel momento in cui alcuni legislatori repubblicani statunitensi stanno trattenendo fondi destinati ad aiutare l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia e mentre gli Stati Uniti rimangono fermi nel sostenere Israele nella sua lotta contro Hamas. Oggi Harris incontrerà separatamente il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato venerdì alla conferenza che l’attuale ordine globale non funziona e che milioni di persone comuni stanno pagando “un prezzo terribile”. "Oggi vediamo i paesi fare quello che vogliono, senza alcuna responsabilità", ha detto Guterres durante l'incontro.

Ha detto che se i paesi adempissero ai loro obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, “ogni persona sulla Terra vivrebbe in pace e dignità”.

"Il problema è che molti governi ignorano questi impegni", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)