Clima: 200 leader da giovedì 31 a Dubai al vertice Onu Cop28 con Papa Francesco e il Re d’Inghilterra

(PRIMAPRESS) - DUBAI - Il vertice Onu sul clima, conosciuto come Cop28, che prenderà il via giovedì 31 a Dubai (fino al 12 dicembre) vedrà partecipare quasi 200 leader mondiali, tra cui Papa Francesco, che ha confermato la sua presenza nell'Angelus di ieri nonostante qualche problema di salute, e Carlo III d'Inghilterra. Al vertice sarà presente per gli Usa l'inviato speciale per il clima John Kerry ma secondo indiscrezioni riportate dal New York Times potrebbe non intervenire Joe Biden.

Intanto già si preparano le proteste degli ambientalisti. Ieri in Australia, oltre 100 attivisti per il clima sono stati arrestati dopo aver inscenato un blocco galleggiante del più grande porto australiano di carbone. Tra loro anche 5 minorenni e un reve- rendo di 97 anni. Una flotta di kayak ha bloccato il traffico marittimo nel fine settimana presso il porto di Newcastle, sulla costa orientale dell'Australia, chiedendo al governo di porre fine alla dipendenza del Paese dalle esportazioni di combustibili fossili. Le autorità sono intervenute dopo 30 ore per evitare che la protesta continuasse - (PRIMAPRESS)