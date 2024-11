Cina, ultima tappa di Mattarella a Canton: “C’è necessità di riequilibrare importazioni-esportazioni”

(PRIMAPRESS) - CINA - Ultima tappa oggi del viaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in Cina dopo 6 giorni di incontri. "Vi è una esigenza di riequilibrio nel rapporto importazioni-esportazioni, un'esigenza da parte nostra sottolineata più volte negli incontri". Così il capo dello Stato Mattarella a Canton incontrando gli imprenditori italiani. Mattarella dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping e il ministro del commercio, ha aggiunto di aver avuto assicurazioni circa la rimozione degli ostacoli e che si vuole promuovere la crescita delle relazioni Ue-Cina. Dopo Canton, Mattarella quest'oggi sarà in partenza per il rientro a Roma. - (PRIMAPRESS)