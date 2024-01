Centri migranti: via libera della Corte Costituzionale albanese all’accordo siglato da Rama e Meloni

(PRIMAPRESS) - ALBANiA - La Corte costituzionale albanese ha dato il via libera all'accordo sui centri per migranti in territorio albanese, firmato dal primo ministro Edi Rama e da Giorgia Meloni, definendolo "in linea con la Costituzione". Il mese scorso 30 deputati del Partito democratico di opposizione avevano presentato ricorso contro la costituzionalità del Trattato. I giudici - 5 a favore e 4 contro- hanno dunque stabilito che l'accordo può passare alla ratifica del Parlamento di Tirana. - (PRIMAPRESS)