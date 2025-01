Caso Abedini: il ministro Nordio chiede la revoca degli arresti dell’ingegnere iraniano. Non ci sarà estradizione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo tanto discutere se la liberazione di Cecilia Sala potesse essere collegata a quella dell'ingegnere iraniano Abedini detenuto in Italia su richiesta a degli USA per presunta attività terroristica, ora arriva una sorta di conferma o quanto meno di un dubbio. Il ministro della Giustizia Nordio ha chiesto la revoca dell'arresto di Abedini. "Il ministro Nordio ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedini". Così una nota del ministero della Giustizia. In base al trattato di estradizione tra Usa e Italia, questa può avvenire "solo per reati punibili dalle leggi di entrambi i Paesi. Condizione che,allo stato degli atti, non sussiste", scrive il ministero sull'estradizione dell'iraniano arrestato a dicembre. La violazione di una legge federale Usa "non è prevista nell'ordinamento italiano". - (PRIMAPRESS)