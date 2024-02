Azerbaigian: le elezioni anticipate confermano per il quinto mandato il presidente Ilham Alyev

(PRIMAPRESS) - AZERBAIGIAN - Ilham Aliyev si conferma presidente dell'Azerbaigian, nelle elezioni anticipate, per il suo quinto mandato consecutivo con il 92% delle preferenze a spoglio ormai quasi ultimato. Un risultato che non sorprende sulla scia della storica vittoria del suo paese sui separatisti armeni, lo scorso anno. Il conteggio dei voti si è tenuto senza il monitoraggio di media indipendenti e in assenza di una vera opposizione. "Il popolo azerbaigiano ha elet- to Ilham Aliyev presidente", ha detto il capo della Commissione elettorale. - (PRIMAPRESS)