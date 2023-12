Argentina: le privatizzazioni del neo-presidente Milei infiammano la piazza. Scontri con la polizia

(PRIMAPRESS) - ARGENTINA - Nuova notte di proteste e di scontri in Argentina, dopo la presentazione del mega-decreto su deregulation e privatizzazioni avanzato dal neo-presidente ultraliberista, Javier Milei. Migliaia le persone scese in piazza a Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Santa Fe e Mar del Plata. Disordini e scontri in particolare a Cordoba. La polizia ha usato spray urticanti e lacrimogeni per disperdere una manifestazione spontanea nella piazza Patio Olmos. I sindacati annunciano ricorso per incostituzionalità contro il decreto Milei. - (PRIMAPRESS)