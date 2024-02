Aiuti Usa a Kiev, l’ex anchorman di Fox News, Carlson denuncia: “Gli americani non sono informati”

(PRIMAPRESS) - USA - Il Congresso USA è diviso su continuare a finanziare la difesa dell'Ucraina contro l'invasione russa che ha cambiato la geopolitica mondiale. Ma ciò che emerge dalla situazione è che la maggior parte degli americani non sarebbe informata sul perchè i loro soldi finiscono in aiuti a Kiev. A sostenere questa tesi è l'ex conduttore di Fox News, Tucker Carlson che ha confermato di essere a Mosca per intervistare il presidente russo Putin perchè "gli americani non sono informati sulla guerra" in Ucraina. Il giornalista ha annunciato che pubblicherà l'intervista sul suo account X. "A due anni dall'inizio della guerra che sta rimodellando il mondo intero, è sua convinzione che la maggior parte degli americani non è informata. Non hanno idea di cosa stia succedendo, ma dovrebbero sapere il motivo per cui stanno pagando",riferendosi ai miliardi erogati all'Ucraina. L'operazione,tuttavia, appare come una costruzione politica per mettere in discussione la politica di sostegno all'Ucraina finora adottata da Biden. - (PRIMAPRESS)