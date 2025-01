Accordi Mosca e Teheran per commercio, trasporti e logistica. Il 17 gennaio incontro Putin e Pezeshkian

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian terranno colloqui in Russia il 17 gennaio, al termine dei quali firmeranno un patto di partenariato strategico globale, atteso da tempo. Lo ha comunicato il Cremlino,aggiungendo che i due leader discuteranno le opzioni per espandere ulteriormente i legami tra Mosca e Teheran, anche in merito a commercio e investimenti, trasporti e logistica e ambito umanitario. - (PRIMAPRESS)