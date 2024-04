Aborto Usa: ì Repubblicani bloccano la decisione della Corte Suprema e chiedono un nuovo disegno di legge

(PRIMAPRESS) - USA - I leader repubblicani di Camera e Senato dell'Arizona, entrambi controllati dal Grand Old Party, hanno bloccato per ora le proposte dem per annullare la messa al bando quasi totale all'aborto risalente al 1864 e che la Corte suprema statale ha confermato ieri. Alla Camera era stato addirittura un deputato repubblicano a chiedere di abolire il bando presentando una mozione per votare un disegno di legge democratico rimasto in stallo per mesi. Persino Trump ha preso le distanze dalla devisione della Corte suprema. - (PRIMAPRESS)