A New York e Washington manifestazioni pro-Palestina. Un militare US si dà fuoco dinanzi l’ambasciata israeliana

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Numerosi manifestanti pro-Palestina stanno protestando a New York, di fronte al Centro di cultura ebraica,sulla 92ma Strada, a Manhattan. La zona è presidiata da decine di agenti, l'accesso al centro è chiuso, tran- senne sono state montate per tenere le persone a distanza di sicurezza, mentre sul marciapiede di fronte, tra la 92ma Street e Lexington Avenue,i manifestan- ti intonano canti a favore di Gaza,con- tro Biden e contro il genocidio mentre le bandiere della Palestina continuano a essere sventolate.

A Washington, stesse tensioni con un uomo che si dà fuoco e grida: "Free Palestine". È accaduto davanti l'ambasciata di Israele a Washington,dove un militare della US Air Force si è dato fuoco come estremo gesto di protesta. Secondo il New York Post,l'uomo, ancora in uniforme, prima di compiere il gesto,avrebbe pronunciato parole di condanna in merito alla guerra a Gaza e di "Non voler più essere complice del genocidio a Gaza. Questo è un atto di protesta estremo. Free Palestine".L'uo- mo è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre le indaginI cercano di capire altro dietro i motivi del gesto. - (PRIMAPRESS)