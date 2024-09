79ª Assemblea delle Nazioni Unite: la partecipazione di Giorgia Meloni e l’impegno dell’Ue

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questa mattina parteciperà alla 79ª Assemblea delle Nazioni Unite. C'è un mandato che è stato condiviso dai paesi membri dell'Ue per promuovere soluzioni multilaterali basate sulla Carta delle Nazioni Unite sostenendo gli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite a favore della "pace in tutte le sue dimensioni" chiedendo quindi una cooperazione internazionale perchè si lavori a questa condizione. Sarà, dunque, questo uno degli argomenti principali dell'assemblea. La premier italiana Meloni, come gli altri omologhi europei, avranno il compito di sostenere, nel contesto della grave e triplice crisi planetaria dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, che rappresenta una minaccia globale ed esistenziale e aggrava le preoccupazioni esistenti in materia di sicurezza, l'impegno a collaborare con i partner per accelerare una transizione verde globale, giusta e inclusiva. L'UE è inoltre determinata ad accelerare gli sforzi per realizzare l'Agenda 2030 e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e attende con interesse il vertice sul futuro quale pietra miliare per il sistema multilaterale anche se con qualche differenza rispetto al New Green Deal della precedente composizione politica europea. - (PRIMAPRESS)