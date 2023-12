Famiglia: genitorialità uguale in tutti i paesi Ue. Approvata una proposta con 366 voti favorevoli

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES- Il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta di legge secondo cui la genitorialità stabilita da un Paese Ue dovrebbe essere riconosciuta automaticamente in tutta l'Ue, indipendentemente da come un bambino è stato concepito o dal tipo di famiglia. Favorevoli 366, contrari 145, astenuti 23. La genitorialità potrà non essere riconosciuta solo in casi ben definiti, valutati singolarmente per evitare di- scriminazioni. Hanno votato a favore gli eurodeputati di Pd,M5S e Verdi. Contro Lega e FdI. Forza Italia si è spaccata. - (PRIMAPRESS)