Viaggiare in Spagna con il badge "Responsible Tourism" del Ministero della Salute iberico

(PRIMAPRESS) - MILANO – Nasce il marchio di turismo sostenibile della Spagna. La Segretaria di Stato per il Turismo ha creato il marchio "Responsible Tourism" per tutte le attività turistiche e ricettive che seguono le linee guida per le misure di riduzione del contagio da COVID-19, approvate dal Ministero della Salute.

Si tratta di un badge gratuito, che può essere scaricato dal sito Web del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo dopo aver completato un modulo in cui si

dimostra il proprio impegno a seguire le linee guida. Il badge è personale e non trasferibilee deve essere rinnovato ogni anno. Per la Segretaria di Stato per il Turismo, Isabel Oliver, “offrire fiducia e sicurezza è essenziale in questo momento per attirare ancora una volta viaggiatori nazionali ed

internazionali. Questo distintivo è un ulteriore elemento della nostra strategia per riposizionarci come destinazione turistica sicura in tutto il mondo. Inoltre, serve a

riconoscere la responsabilità di quegli imprenditori che si impegnano a creare un ambiente sicuro nelle proprie attività, non solo per i turisti ma anche per i lavoratori e i residenti."

Le "Linee guida per le misure di riduzione dei rischi di contagio da Coronavirus SARS-COV-2 nel settore turistico", elaborate assieme agli attori di settore, alle parti sociali e alle Regioni e validate dal Ministero della Salute, saranno il riferimento per la creazione di standard in tutto il mondo, a seguito di un accordo adottato nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). - (PRIMAPRESS)