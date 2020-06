Vacanze: il Friuli Venezia giulia punta sullo sport e la natura immersi tra il mare dell'Adriatico e la laguna

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Friuli Venezia Giulia punta sullo sport e la natura per quest’estate dai contorni particolari caratterizzata dall’effetto provocato dalla pandemia.

Kitesurf, windsurf, vela, canoa, kayak e sup, avranno come scenario un po' di Adriatico e un po’ di laguna.

Dalle lunghe spiagge dorate di Lignano, con i suoi otto chilometri di costa che offre divertimento alle famiglie ma anche ai più giovani, ci si sposta verso la laguna, tra barene e isolotti: in batelina, tipica barca lagunare, si salpa in direzione dei casoni per scoprirne la magia, si calano le reti dei pescatori nella Fishing Experience, ma si può anche scegliere l'escursione in pirate ship, ideale per i bambini che possono diventare pirati per un giorno tra i canneti e le isole disabitate della Laguna di Marano. L'Isola delle conchiglie e l'isola di Sant'Andrea non avranno più segreti nella narrazione di storie ed esperienze vissute in mare, come da provare le esperienze bike&boat, tra fiumi di risorgiva, zone umide, torbiere, boschi planiziali e prati stabili, fino alla magia della laguna lungo un tracciato in cui l'acqua rimane assoluta protagonista e ha dato vita a paesaggi rurali di grande unicità. Intermodalità e turismo slow all'insegna della sostenibilità: i collegamenti bici-barca tra costa, laguna ed entroterra rappresentano un'occasione per scoprire in maniera attiva e unica il territorio, con la possibilità di attraversare anche il fiume Tagliamento e raggiungere da Lignano Sabbiadoro la località di Bibione, in Veneto. Natura senza scordare enogastronomia e cultura: le diverse proposte di Sea&Taste sapranno deliziare i palati proponendo le specialità di mare e della laguna. PromoTurismoFVG punta a collegare sempre più la località balneare con l'entroterra, come punto di partenza per diverse escursioni verso San Daniele, Trieste, in canoa sul fiume Stella e per assaporare un tramonto in laguna.