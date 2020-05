Turismo: le nuove date di ottobre del TTG a Rimini sotto il segno del "Think Human"

(PRIMAPRESS) - RIMINI – Le nuove date del TTG, SIA e SUN 2020, i saloni interconnessi di Fiera di Rimini dedicati al Turismo, saranno il nuovo orizzonte per fare il punto sulla stagione estiva che sarà trascorsa e la programmazione per il 2021 che dovrà riscattare quanto perso in termini di valore nel 2020. Il market place del turismo che si terrà nell’area emiliana, dal 14 al 16 ottobre prossimi, probabilmente mostrerà un volto molto diverso rispetto all’edizione precedente già a cominciare dal suo titolo «think human». E poi ci sarà l’effetto sicurezza sanitaria che gli organizzatori di Italian Exhibition Group hanno posto tra gli obiettivi principali della rassegna tanto da dedicargli l’hastag #safebusiness. - (PRIMAPRESS)