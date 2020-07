Turismo: il nuovo portale di spain.info per suggestioni di viaggio in nove lingue

(PRIMAPRESS) - MILANO – La Spagna turistica si presenta ai viaggiatori con un nuovo sito web di spain.info. Il nuovo portale è stato presentato dalla Ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, e la Segretaria di Stato per il Turismo, Isabel Oliver che hanno illustrato le novità del nuovo mezzo di comunicazione digitale che conta oltre 15 milioni di visite all’anno. Al di là dell’architettura rinnovata del sito e del layout che risponde alle nuove tendenze digitali, il portale è ricco di contenuti che si basano su informazioni di ispirazione offrendo suggestioni di viaggio nelle diverse località attraverso un racconto del luogo suggerendo anche itinerari come una guida locale che accompagna il visitatore. Dunque una vera e propria “experiencia” come ha detto la ministra Maroto nella sua presentazione da vivere nella propria lingua. Il portale, infatti, è tradotto in nove lingue. - (PRIMAPRESS)