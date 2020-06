Turismo: addio alla "Carta Verde" dopo 70 anni. Al suo posto un foglio unico in bianco e nero più digitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo 70 anni di attività, la Carta Verde va in pensione. Al suo posto un più sbiadito documento in bianco e nero ma pensato per essere digitalizzato e trasmesso per posta elettronica. Per molti viaggiatori la Carta Verde è stata una sorta di icona dei viaggi all’estero in auto o in motocicletta. Essere assicurati con il proprio veicolo in caso di incidenti fuori dai confini nazionali, rientrava nella chek-list dei preparativi del viaggio on the road.

Adesso l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) ha comunicato – alle varie Autorità competenti e alle compagnie operanti in Italia – che il Mercato Italiano ha deciso di aderire al nuovo modello di Carta Verde. Pertanto dal 1° luglio 2020 in Italia il documento sarà così modificato abbandonando lo storico colore verde per vestire un più sobrio e pratico bianco e nero e senza altre informazioni stampigliate sul retro. Tutto è su un’unica facciata in modo che la trasmissione telematica contenga tutti i dati necessari.

La lista dei Bureau, attualmente presente sul retro del Carta Verde, non verrà più fornita ai clienti e in caso di necessità sarà consultabile sul sito www.cobx.org.

Si tratta di un cambiamento epocale dettato dalla necessità di allinearsi alle moderne tecnologie e prepararsi ad ulteriori sviluppi, che potrebbero portare alla dematerializzazione completa del documento.

Il nuovo Certificato Internazionale di Assicurazione potrà essere trasmesso per posta elettronica in modo da facilitare la stampa da parte dell’assicurato. Il documento dovrà in ogni caso essere presentato in formato cartaceo.

Il nuovo modello riguarderà le Carte Verdi connesse alle polizze emesse dal 1° luglio 2020, mentre per i Certificati che saranno già in circolazione il 1° luglio p.v. – e che scadranno al più tardi entro il 30 giugno 2021 – sarà applicato un regime transitorio, conseguentemente rimarranno validi e non sarà necessaria la loro sostituzione.

Qualora invece un certificato – connesso ad una polizza già emessa – dovesse essere stampato o ristampato in data successiva al 1° luglio, avrà già il nuovo formato. - (PRIMAPRESS)