Trentino: a piedi nudi nella Val Canali per ritrovare il contatto con gli elementi naturali

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Ricordate il film Pretty Woman in cui Julia Roberts toglie scarpe e calze all’uomo d’affari in gessato blu Richard Gere per farlo camminare a piedi nudi sull’erba di Central Park a New York? Un gesto per ricordare di riappropriarsi del proprio tempo e di sensazioni che solo il contatto con gli elementi naturali ci possono restituire. Nasce da questo spirito l’iniziativa che il prossimo 3 e 4 ottobre prossimo animerà “Movimento della Bellezza” promosso dall’Azienda di Turismo San Martino di Castrozza insieme al fotografo naturalista Alessandro Gruzza e Andrea Bianchi.

Sarà un walking a piedi nudi dove, come precisano gli organizzatori, non sono richieste né competenze specifiche di tecnica fotografica, né precedenti esperienze di cammino a piedi nudi in Natura. “L’unica cosa richiestaa è il desiderio di immergere se stessi in un mondo più grande di noi, fatto di sensazioni, per ritrovarci parte di un grande organismo vivente dalla cui esistenza dipendono la nostra vita e il suo senso più profondo” spiega Andrea Bianchi di jointhebeautymovement.com.

Il manto erboso che si percorrerà sarà quello della Val Canali, una delle più belle valli alpine ai piedi delle Pale di San Martino. Il Covid non consentirà nei due giorni dell’iniziativa di aver più di 12 persone per giornata. E questo è un peccato ma chi non potrà riuscire in questo weekend potrà riconsiderare l’esperienza con un nuovo appuntamento. - (PRIMAPRESS)