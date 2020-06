Trekking di 75 km. sui sentieri della Danimarca con il canale tv online di Fjällräven

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fjällräven l’azienda svedese leader in Nord Europa dell’abbigliamento outdoor, e protagonista di due celebri eventi: Fjällräven Classic e Fjällräven Polar, ora vara un format TV online per entrare nei pc delle persone appassionati di trekking nella natura. Il prossimo episodio in programma è previsto dal 1 al 4 luglio e sarà trasmesso live a partire dalle 12.00 sui canali social di Fjällräven e sul sito di Fjällräven Classic (classic.fjallraven.com). I trekker che si collegheranno saranno condotti virtualmente in Danimarca, lungo i 75 km di sentiero che attraversano colline erbose e cupe foreste e che costeggiano il litorale danese. Gli spettatori potranno seguire l’evento solo per alcune ore o per l’intera durata di quattro giorni, rivivendo passo a passo l’emozione del percorso, attraverso la videocamera di un trekker. Facebook @FjallravenItaly. - (PRIMAPRESS)